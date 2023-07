Il cane Viola scova oltre 31 grammi di droga, erano nascosti tra le pietre

Viola ancora in azione. Stamani uno dei tre cani dell’unità cinofila della Polizia Municipale ha scovato oltre 31 grammi di sostanze stupefacenti nel corso di un controllo mirato in zona Fortezza. Il ritrovamento è avvenuto in viale Strozzi lato pista ciclabile adiacente al muro a retta della sovrastante piazza della Costituzione. In un anfratto delle pietre, Viola ha fiutato la presenza di sostanze nascoste. Complessivamente gli agenti hanno recuperato oltre 31 grammi tra hashish e cocaina.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa