Informatica e digitale: l'Open Day di ITS Prodigi di Empoli

Si è tenuto questa mattina al Polo Tecnologico di Empoli l’Open Day di presentazione dei nuovi corsi di ITS Prodigi, la prima Academy toscana dedicata all'Informatica e al Digitale.

L'evento si è svolto presso l’Experience Lab del Gruppo SeSa, in Via della Piovola 138, e ha permesso a tutti gli interessati di scoprire nuovi dettagli sui corsi in partenza e ascoltare le testimonianze degli studenti e di alcune aziende socie.

A ottobre, infatti, suonerà la campanella per gli studenti dei corsi "Cyber Security & Cloud Specialist" e "Digital Commerce and Performance Manager".

I due nuovi percorsi sono caratterizzati da un approccio pratico e prevedono 1.100 ore di formazione in aula e 900 in stage in aziende del territorio.

Dopo il saluto di Maria Chiara Montomoli, e Stefania Cecchi del settore Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts E Its), Paola Castellacci, Presidente della Fondazione ITS Prodigi, ha introdotto le caratteristiche dei percorsi ITS, gli sbocchi occupazionali e le unità formative dei due nuovi corsi.

La presentazione è stata arricchita dalle testimonianze degli studenti che attualmente frequentano la scuola e di due referenti di aziende socie, Andrea Salvadori di 7Layers e Simone Campinoti di CEAM Group.

All'Open Day è intervenuto anche Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Giunta Regionale della Toscana e delegato alle politiche giovani/innovazione che ha incoraggiato i ragazzi a inseguire i propri sogni e ha sottolineato l’importanza di intraprendere un percorso in linea con le proprie passioni.

Il corso "Cyber Security & Cloud Specialist" ha come obiettivo la formazione di tecnici altamente specializzati nella sicurezza informatica e nella gestione dei sistemi in Cloud. Il corso "Digital Commerce and Performance Manager" permetterà invece agli studenti di acquisire le competenze necessarie per diventare esperti di Digital Marketing e gestire piattaforme di e-commerce, nonché condurre campagne di comunicazione online. Entrambi i percorsi preparano figure per settori in forte crescita e per i quali occorrono competenze sempre più evolute.

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 29 Settembre alle Ore 13:00.

Ogni corso prevede un massimo di 25 posti e per essere ammessi è necessario, oltre al superamento della prova di selezione, avere meno di 34 anni ed essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, essere in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e aver frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.

Fonte: Ufficio Stampa