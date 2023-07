In 4 con passaporti falsi vogliono volare a Londra: fermati ancora a Pisa

Gli agenti della polaria di Pisa impegnati nelle verifiche di frontiera hanno individuato e fermato quattro cittadini iraniani che con passaporto falso stavano tentando di raggiungere Londra.

Si tratta di due donne di 58 e 39 anni e di due minori di 15 e 12 anni dello stesso nucleo familiare: nonna, mamma e figli. Le due donne, presentatesi sulla linea di frontiera con un minore ciascuna, si sono sottoposte ai controlli esibendo passaporti estoni e maltesi, apparentemente rilasciati dalle autorità dei due Paesi.

I titoli di viaggio hanno però destato l’attenzione degli operatori addetti alle verifiche di frontiera che immediatamente hanno nutrito sospetti sulla loro autenticità.

Una verifica più accurata ha in effetti consentito di accertare la falsità dei 4 passaporti che sono stati pertanto sottoposti a sequestro.

Le due donne, che già alcuni giorni fa avevano tentato di imbarcarsi da Perugia con modalità analoghe, di fronte all’evidenza dei fatti, hanno esibito i documenti autentici iraniani e sono state denunciate in stato di libertà per possesso di documenti falsi e messe a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le incombenze di competenza.