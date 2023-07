Lavori all'acquedotto al Piangrande, tre mesi di cantieri

Dalle 8 del 20 luglio alle 18 del giorno 15 settembre 2023, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità su un tratto di via Piangrande, per consentire le operazioni di posa in opera di nuova tubazione Acquedotto per conto della società Acque SpA.

NEL DETTAGLIO - Dalle 8 del 20 luglio alle 18 del giorno 15 settembre 2023 in via Piangrande, nel tratto compreso tra Strada interpoderale collaterale SR429 e via Molin Nuovo, fino al primo agglomerato di case, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni ripristinando in sicurezza la viabilità alla conclusione delle stesse, eccetto residenti e mezzi di soccorso.

Durante tutto il periodo dei lavori dovrà essere sempre garantita l‘accessibilità alle abitazioni ed ai campi coltivati. Ogni qual volta si renderà necessario, si dovrà provvedere a preavvisare e concordare anche con i residenti interessati eventuali interruzioni o limitazioni del transito secondo avanzamento delle fasi di lavorazione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa