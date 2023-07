È morto a 99 anni Leandro Agresti, il partigiano 'Marco'

Leandro Agresti se ne è andato, a novantanove anni è scomparso il partigiano 'Marco'. Fu fra i primi a salire sul Monte Morello, fra i primi a entrare nella Firenze liberata nel 1944. A darne notizia è l'Anpi di Firenze, Agresti è morto nella notte tra il 17 e il 18 luglio.

"Da sempre attivo nella nostra associazione è stato a lungo il punto di riferimento per la sezione ANPI di Rifredi. Caro Leandro, come sai bene a noi non piace la metafora del passaggio di testimone. Perché in quell'immagine c'è qualcuno che arriva fino ad un certo punto e da lì qualcun altro riparte. Noi invece abbiamo camminato insieme e per molto, molto tempo. Abbiamo imparato gli uni dagli altri, anche se abbiamo imparato più noi da te che tu da noi siamo però stati insieme, non uno dopo l'altro: è questo che è davvero importante. Ci sono tempi migliori e tempi più faticosi, ma ogni tempo ha la sua difficoltà. Nelle risorse per affrontare presente e futuro abbiamo quello che serve, fra queste risorse ci sono anche le tue parole e la tua memoria. Se siamo quello che siamo lo dobbiamo a te alla tua capacità di amare senza chiedere nulla, alla tua sensibilità ad accogliere senza limiti" scrive Anpi.