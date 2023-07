Lo Sbaracco a Scandicci, negozi aperti fino a mezzanotte

Quinto appuntamento il 120 luglio dalle 17 alle 24 con i negozi aperti fino a mezzanotte, lo Sbaracco dentro e fuori i negozi e tante iniziative, per il programma 2023 dei Giovedì sotto le stelle, organizzato da Città Futura e Confesercenti Scandicci con il patrocinio del Comune di Scandicci. “Tanti eventi, attrazioni e divertimento per tutte le fasce di età. E poi occasioni di shopping nel giorno di inizio dei saldi”, dicono gli organizzatori.

Le aree interessate dalle manifestazioni coincidono con le strade e le piazze del centro cittadino dove si sviluppa buona parte del Centro Commerciale Naturale di Scandicci. Nel dettaglio: Resistenza, Pascoli, Carducci, Togliatti, Pantin, Pascoli, Carducci, Deledda, Togliatti, Manara, Matteotti e Marconi, Alfieri, Aleardi, Repubblica.

“Scandicci è una città sempre più viva e attrattiva, grazie anche ad un’offerta commerciale dagli standard qualitativi sempre più alti e ad una ricchezza di proposte e iniziative che aumenta di anno in anno - dice l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi – ringraziamo il consorzio Città Futura, le associazioni di categoria e in particolare Confesercenti, come tutto il tessuto commerciale per questa nuova stagione di dopocena estivi con i Giovedi sotto le stelle, che sono prima di tutto occasioni di incontro e di festa per tutti i cittadini. I nostri migliori auguri di buon lavoro a tutti gli esercenti”.

Giovedì 20 luglio, oltre allo Sbaracco, “Artigianato e dintorni”, mercatino di generi vari, artigianali ed enogastronomici, esposizione di mezzi storici per le strade di Città Futura a cura di Vespa Club Firenze, “Magicamente Insieme” con Mago Bambi e Mago Max, “Prova lo Sport”, dimostrazioni di Arti marziali Aikido-Budo e Karate, Serata Hippy e intrattenimento musicale a tema, Dj Set, musica e intrattenimento, "Music&Drinks", Dj set con Maurizio Esse Happy Music, Scambio Talee & Inaugurazione mostra di Ilaria Parisi.

“Durante gli ultimi due giovedì di giugno, il 22 e il 29, e i quattro di luglio, 6-13-20-27, le attività commerciali, artigianali e dei servizi hanno prolungato e prolungano l’orario di apertura fino alle 24 – spiegano i promotori - A far da supporto e cornice alle aperture dei negozi che per sei giovedì saranno i protagonisti principali, saranno organizzati mercati e mercati artigianali, enogastronomici, attività ludiche, ricreative, culturali, giochi antichi e moderni, arte, laboratori creativi di uso e riciclo creativo, con particolare attenzione all’educazione e rispetto dell’ambiente per adulti e bambini; inoltre animazioni e attrazioni itineranti con artisti di strada, intrattenimenti musicali a cura e responsabilità dei pubblici esercizi presso cui si svolgono le stesse attività; avviamento allo sport e balli di gruppo con la partecipazione di associazioni e club cittadini, esposizioni di mezzi storici e da collezione”.

Giovedì 20 e 27 luglio dalle 17,30 alle 24 si svolgono Sbaracco e Sbaracchissimo, che saranno integrati da un mercatino di generi vari, artigianato ed enogastronomico.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa