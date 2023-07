Migliori slot da casinò online italiani

Uno dei giochi più rappresentativi quando si pensa alla parola casinò, sia esso online o reale, è sicuramente quello delle slot machine. Il successo di questo gioco è tutto da porre nella sua semplicità e allo stesso tempo grande capacità di intrattenere i giocatori, con diverse tematiche, composizioni, regole, luci, bonus e tanto altro. Oltre tutto questo, con il diffondersi rapidamente del gioco online tramite dispositivi mobile o dal proprio PC a casa, il già tanto famoso gioco delle slot machine, ha raggiunto anche quei pochi che non lo conoscevano, portando a sé un’altra grande fetta di appassionati. Ma come si spiega il successo di questo gioco? Uno dei fattori che sicuramente ha peso è quello come detto prima della sua semplicità di gioco, ma sono da tenere d’occhio anche i diversi bonus che vengono offerti al giocatore, come un determinato numeri di giri gratuiti (free spin) e diversi altri, offerti da operatori come Grazieslots, il quale ci rende la vita ancora più facile segnalandoci dove si possono trovare le slot machine con più bonus e con giri gratuiti, e in alcuni casi, offrendo anche dei codici bonus.

Migliori slot online in Italia

Se si volesse stilare una lista di quali siano attualmente le migliori slot italiane nei casinò online, sicuramente si andrebbe incontro a un arduo compito; questo perché nelle slot machine sono davvero tanti i fattori da tenere sotto controllo, tra i quali troviamo il Return to Player (RTP o ritorno al giocatore), la volatilità e la vincita massima ottenibile da una data slot machine. Quindi possiamo arrivare alla conclusione che, pur potendo stilare una lista delle migliori slot machine per casinò online in Italia, cosa che adesso andremo a fare, il giocatore dovrà sempre valutare personalmente tramite quella che si addice di più al suo stile di gioco. Noi abbiamo preso in considerazione le migliori per RTP.

Slot con RTP più alto

L’RTP è in poche parole la somma espressa in percentuale, che un giocatore può aspettarsi di ricevere dalla slot in caso di vincita. Bisogna sempre ricordare che questa percentuale non si basa sulle singole giocate dei giocatori, ma su un ciclo di gioco totale della slot. Ecco quali sono le slot con RTP più alto nei casinò online italiani.

- Mega Joker di NetEnt: una slot machine che ci trasporta nella sua atmosfera retrò e con un RTP altissimo del 99%;

- Sisters of Oz Jackpots: atmosfera magica in questa slot machine con un RTP del ben 98,8%;

- 1429 Uncharted Seas: alla scoperta di mari inesplorati con questa slot e il suo 98,5% di RTP.

- Blood Suckers: tornano le creature della notte in questa slot con un RTP del 98%;

- Big Bad Wolf: la favola dei tre porcellini è più che mai attuale qui, e l’RTP di questa slot è del ben 97,3%.

Giocare al meglio

Che tu sia in vacanza o meno, il gioco delle slot machine online non perde mai il suo fascino, e adesso sempre più operatori accettano oltre ai normali metodi di pagamento, anche le nostre criptovalute, il che lo rende più accessibile a diversi utenti. Ovviamente come detto prima, non esiste una vera regola per scegliere le slot migliori nei casinò online italiani e in generale, ma bisognerà basarsi sul proprio stile di gioco e vedere quale fattore tra RTP, volatilità, vincita massima, puntata minima e altri ci sarà più congeniale.