Il vino tedesco chiama Montespertoli, viaggio a Neustadt della delegazione gemellata

La delegazione del Comitato Gemellaggi di Montespertoli ha raggiunto nel weekend la città gemellata di Neustadt an der Aisch in Germania per il consueto appuntamento con la “Festa del Vino”, organizzata in collaborazione con il Comitato Gemellaggi tedesco. Si tratta di un’occasione importante per far conoscere i prodotti e le eccellenze del territorio e consolidare i rapporti con la comunità tedesca.



“Siamo enormemente soddisfatti dell’andamento della festa e del viaggio a Neustadt. Quest’anno si sono uniti al Comitato tanti nuovi concittadini che ci fanno ben sperare per il futuro dell’Associazione. Con l’occasione, invitiamo tutti a settembre all'Appuntamento con la Birra a Montespertoli”, dichiara Giuseppe Statello, presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli.



“Tra le attività che l’Amministrazione e il Comitato desiderano perseguire, oltre alle feste e alla valorizzazione di prodotti tipici, c’è l’obiettivo di coinvolgere nuovamente le scuole e i giovani attraverso attività di scambio e di condivisione. In questi giorni, infatti, sono stati presi contatti con le scuole tedesche affinché possano essere avviati progetti specifici a partire dal prossimo anno scolastico” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura, al Turismo e ai Gemellaggi.



In linea con questo obiettivo, il viaggio a Neustadt ha previsto anche la visita da parte della Coordinatrice Fernanda Checchi e della collega Valentina Gozzi di ARCA, Cooperativa Sociale che gestisce il nido comunale “L’Aquilone” di Montespertoli al nido comunale e alla scuola dell’infanzia di Neustadt.

“Lo scopo dell’incontro è stato quello di confrontarsi sulle tematiche dell’educazione e di condividere le esperienze comuni con la possibilità di poter approfondire le riflessioni anche in una prossima visita a settembre delle colleghe tedesche” dichiara Fernanda Checchi, Coordinatrice di ARCA.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa