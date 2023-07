Movida sicura, controlli sulle strade nel Livornese: fermato con droga e 1800 euro

Nel corso dell’ultimo fine settimana i finanzieri del Gruppo Livorno, della Compagnia di Cecina e della Tenenza di Castiglioncello, supportati da baschi verdi e unità cinofile antidroga, hanno passato al setaccio le zone della movida e dei locali notturni della costa.

Oltre 20 i finanzieri impegnati, in divisa e in borghese, per garantire un adeguato servizio di prevenzione e tutela dei più giovani, nonché per dare un riscontro ai tanti genitori che chiedono sicurezza per i propri figli

Sono state controllate centinaia di autovetture e automobilisti, per verificare anche che non stessero pericolosamente alla guida con stupefacenti. I risultati non si sono fatti attendere: 3 denunce, oltre 30 multe e segnalazioni in Prefettura, nonché ben 5 patenti ritirate. Inoltre, sono state complessivamente sequestrate diverse decine di dosi tra marijuana, hashish, cocaina e anche MDMA.

Nel corso di una perquisizione, un livornese, maggiorenne è stato trovato in possesso di diversi grammi di hashish, nonché di 1.800 euro in contanti, dei quali non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione, essendo peraltro disoccupato. Oltre alla denuncia è quindi scattato il sequestro della droga e del denaro.

Alcuni genitori che si apprestavano ad accompagnare o riprendere i figli in discoteche e locali notturni, pur controllati sul frangente hanno ringraziato per l’attività di prevenzione e il senso di sicurezza fornito dalla presenza dei militari in servizio.