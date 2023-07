Nasce ConfParco, il gruppo delle Imprese del Parco di San Rossore

Unite in una unica voce, protagoniste alcune aziende inserite nel Parco di San Rossore. E' nata ufficialmente ConfParco Confcommercio attorno ad un nucleo di imprese specializzate in accoglienza, trasporti, enogastronomia. A rappresentare all'esterno il neo gruppo, la giovanissima Giulia Antonelli dell'azienda Centro Visite-Top viaggi.

Le aziende che inizialmente hanno aderito sono le seguenti: San Rossore in carrozza di Federico & Antonio Di Sacco che svolge visite guidate in carrozza; Equitiamo di Valeria Gambogi specializzata in visite guidate a cavallo, Gaia fattoria e scuola di equitazione; Ristorante Poldino di Sandro Antonelli, dal lontano 1925, storico della tenuta di San Rossore; Due Ruote per la Città – Top 5 viaggi di Michele Antonelli, che gestisce il Centro visite della tenuta, svolge visite guidate, attività di educazione ambientale, soggiorni e pacchetti turistici; Sapori Mediterranei di Donatella Baldi produzione di miele di spiaggia del Parco, laboratori di educazione ambientale legati alla vita delle api e del miele da loro prodotto; Cooperativa Il Navicello che gestisce l'unico battello sul fiume Arno dal 2008; Treno Pisa Tour srl, specializzata in collegamenti, trasporto turistico, tour guidato della città e del parco di San Rossore.

“Siamo aziende storiche, inserite in un contesto meraviglioso come quello del Parco, abbiamo buone idee e tanta volontà di rilanciare adeguatamente questo posto straordinario. Una ventata di novità e di aria fresca, vogliamo sempre di più rappresentare un valore aggiunto e una opportunità non solo per la tenuta e ma per tutta intera la città” - dichiara con soddisfazione la coordinatrice di ConfParco Giulia Antonelli.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aprire le porte della nostra associazione a queste aziende straordinarie, esempi di eccellenza, qualità, accoglienza e faremo il massimo per raggiungere quegli obiettivi e quei traguardi che queste aziende, tutte insieme, intendono raggiungere, proprio a partire dalla promozione e dallo sviluppo turistico” - le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli che aggiunge: “Siamo una associazione inclusiva, le porte sono aperte per tutti coloro che vorranno dare una mano a questo gruppo”.

“Sono personalmente soddisfatto per la creazione di questo gruppo, che con il supporto di una associazione autorevole come Confcommercio ci aiuterà ad affrontare le problematiche che ci riguardano e a cogliere nuove opportunità" – la dichiarazione di Sandro Antonelli del ristorante Poldino.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa