Tra le 18 e le 19 di oggi si sono verificati rallentamenti e alcune cancellazioni di corse alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, per la presenza di persone in prossimità dei binari. I ritardi avrebbero riguardato i convogli in viaggio tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. A partire da poco dopo le 19 la circolazione sta tornando gradualmente alla normalità.