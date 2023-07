Piano Strutturale Empoli, nuovo appuntamento alla Vela di Avane

Un nuovo incontro pubblico parte del Programma delle attività di informazione e partecipazione relativo alla variante al Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 2023, promosso dal Comune di Empoli. Si terrà giovedì 20 luglio 2023, negli spazi al chiuso de La Vela Margherita Hack in via Magolo 32, ad Avane.

Appuntamento dalle 18 alle 20 con l’ultima iniziativa pensata per restituire alla cittadinanza le evidenze emerse durante il Programma delle attività di informazione e di partecipazione: il percorso di ascolto ha preso avvio con un primo incontro pubblico che si è svolto lo scorso 30 giugno sempre a La Vela Margherita Hack ed è proseguito con altri momenti di confronto, interviste in profondità, attività di ascolto mirate a portatori di interesse e alle categorie. A questo si aggiunge il questionario online che ha raccolto una discreta partecipazione da parte dei cittadini interessati al progetto: tramite questo strumento, gli interessanti hanno avuto la possibilità di approfondire le proprie conoscenze ed esprimere la propria opinione in merito alla variante urbanistica.

L'iniziativa del 20 luglio, che segue il laboratorio partecipativo ospitato al Palazzo delle Esposizioni di piazza Guido Guerra il 5 luglio scorso, rappresenta un momento di restituzione di tutte le note, i suggerimenti e le proposte raccolte in circa un mese di ascolto attivo sul territorio promosso dal Comune di Empoli in collaborazione con la Simurg Ricerche di Livorno, società incaricata dall’amministrazione comunale di seguire e facilitare il percorso di ascolto.

L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati, a partire dai giovanissimi, o ancora operatori del commercio, associazioni di categoria, associazioni di stampo ambientale, culturale o sportivo, tecnici e tutte le persone e i professionisti che, a vario titolo, hanno interesse a comprendere il significato delle trasformazioni della città per la vita quotidiana di cittadine e cittadini.

Per organizzare al meglio l’incontro e per restare sempre aggiornati sugli sviluppi del progetto, si consiglia l’iscrizione al modulo online scaricabile al seguente link https://bit.ly/Empoli_VariantePS_RU. L'ingresso all'iniziativa è comunque garantito a tutti coloro che si presenteranno: è possibile registrarsi infatti anche il giorno stesso.

