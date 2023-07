Pontedera, scatta il senso unico in via Fiorentina

Scatta da domani, mercoledì 19 luglio, il nuovo senso unico in via Fiorentina. Si tratta di un provvedimento condiviso con la Consulta 4 "Fuori del Ponte", che era nel programma di mandato del sindaco e che era richiesto da gran parte degli stessi residenti della zona. La scelta va infatti incontro a più esigenze, unite tra loro.

"In primo luogo quella della sicurezza stradale, con lo scopo di alleggerire l'impatto del traffico ai due innesti della strada con via Vittorio Veneto e la Tosco Romagnola" - spiega l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Mattia Belli - "Inoltre il senso unico consentirà di mantenere tutti i parcheggi attuali, al lato di una carreggiata che ha una larghezza abbastanza contenuta e che, dunque, fluidifica in maniera migliore la circolazione a una sola corsia".