Protezione civile Empoli, questa è la tua serata: Consiglio comunale dedicato alle associazioni di zona

Una serata dedicata alla Protezione civile e ai suoi protagonisti, così da sensibilizzare sui contenuti del Piano di Protezione civile intercomunale e sulle buone pratiche da seguire. Con un ringraziamento sincero a tutti i volontari e le volontarie delle associazioni che fanno parte del sistema.

Nella serata di ieri, lunedì 17 luglio 2023, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli si è svolto il Consiglio comunale in sessione aperta, con all'ordine del giorno il conferimento dell'encomio solenne alle associazioni di volontariato che fanno parte del sistema di Protezione civile. Un modo per tributare loro un ringraziamento per l’attività di fondamentale importanza svolta in emergenza e nel quotidiano.

Nell'occasione è stato infatti conferito l'encomio solenne a Croce Rossa Italiana, Misericordia di Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, Società Italiana Cani di Salvataggio e VAB Vigilanza Antincendi Boschivi di Limite sull'Arno: un conferimento approvato all’unanimità dai gruppi consiliari presenti, Partito Democratico, Questa è Empoli, M5S, Buongiorno Empoli-FabricaComune, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Gruppo Misto e Lega Salvini Empoli.

La serata si è aperta con i saluti del presidente del Consiglio comunale, Alessio Mantellassi, pronto a ricordare "Franco Lisi, una persona che si è spesa per il volontariato, nel volontariato e che si è spenta oggi: la sua storia introduce bene il tema di stasera, tutto si basa sul filo comune della generosità. Stasera dedichiamo questo consiglio a tutte le associazioni che si mobilitano ogni qualvolta c'è un bisogno per la popolazione. Grazie all'assessore Marconcini che si è impegnato perché questa seduta fosse organizzata. Grazie a tutte le associazioni qui presenti e a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questa serata".

È seguito l’intervento della sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini, che ha ricordato che "Nel mio primo mandato, nel 2016, anniversario dell'alluvione di Firenze, decidemmo di assegnare il S. Andrea al sistema di Protezione civile: quella decisione, spontanea e frutto di una consapevolezza che cresceva in me da sindaca, è stata un grazie a ciò che era stato. L'encomio di stasera è un abbraccio collettivo che la città vuole dare a ciascuno di voi e a ciascuna delle vostre associazioni. A tutto il sistema", ha spiegato rivolgendosi ai volontari - In questo contesto, voglio ringraziare il sindaco Masetti, delegato alla Protezione civile dell'Unione dei Comuni: in questi anni ha svolto per tutti noi una funzione straordinaria".

"Devo dire di essere particolarmente emozionato e grato, dedicare un consiglio comunale alla Protezione civile non è affatto scontato - ha sottolineato, a seguire, il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, delegato alla Protezione civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - Denota l’attenzione di questa amministrazione a un tema che spesso viene affrontato solo in caso di emergenza. Questo territorio ha voluto trasferire la Protezione civile all’Unione e questo ha rappresentato la nostra grande forza. Il sostegno che tutti i sindaci hanno garantito negli anni ha consentito alla Protezione civile dell’Empolese Valdelsa di crescere in modo significativo poggiandosi su tre grandi pilastri: l’ufficio intercomunale al cui interno operano persone straordinariamente motivate e competenti, gli efficienti uffici di Protezione civile dei nostri Comuni e il volontariato, componente fondamentale e insostituibile del sistema, senza il quale non sarebbe davvero possibile intervenire in emergenza".

Nel corso degli interventi è stato illustrato in particolare il modello operativo del Comune di Empoli, per poi specificare come sono suddivise le varie attività previste e far conoscere dove è possibile consultare direttamente online il documento. La parola è quindi passata alle associazioni presenti, a partire dalla Misericordia di Empoli con Alessandro Mammoli, seguita dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli con Samuele Noviello, Società Italiana Cani di Salvataggio con Martina Bartoli, Croce Rossa Italiana, rappresentata da Paolo Cioni, e VAB Vigilanza Antincendi Boschivi di Limite sull'Arno con Simone Cutrupi: a loro il compito di spiegare per quanto di propria competenza alcuni aspetti del ‘fare’ Protezione civile, come punti critici e aree di attesa presenti sul territorio, scenari di rischio o ancora che cos'è una allerta meteo oppure che cosa rappresenta e quando viene attivato il Centro Operativo Comunale, senza trascurare il tema dell'alto rischio incendi boschivi e la funzione della emissione del relativo ‘bollettino'. Interessanti e utili ‘finestre’ su un sistema da conoscere, così da acquisire competenze preziose in caso di emergenza, per se stessi e per gli altri.

Tante e utili le informazioni fornite, con competenza e cura, da istituzioni e rappresentanti delle associazioni. Interventi informativi al termine dei quali ha preso la parola l’assessore alla Protezione civile del Comune di Empoli, Massimo Marconcini. “Stasera è quel momento in cui diciamo grazie al volontariato: il Consiglio comunale, rappresentazione della città, vi ringrazia per quello che avete fatto in anni nei quali è successo davvero di tutto, e penso anche all’emergenza Covid - ha detto - Ci tenevo e ci tenevano tutti coloro che sono coinvolti in questa seduta, maggioranza e opposizioni, tecnici del sistema: i cittadini sono parte attiva del sistema e lo dovranno diventare sempre più, quindi è bene che il piano lo si conosca, che si conosca chi contribuisce a metterlo in atto e che siamo tutti partecipi".

Anna Baldi (M5S) ha sottolineato: “È una platea bellissima e importante, quella di questa sera. Le associazioni fanno tantissimo in emergenza e, lo stesso, nel quotidiano. Su Empoli abbiamo un tessuto importante, anche su tutto il resto del nostro territorio, associazioni che andrebbero encomiate a una a una, tutte”. Federico Pavese (Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli) ha detto fra l'altro: “Grazie a chi ha voluto questo consiglio per insignire dell’encomio solenne le associazioni del sistema di Protezione civile. Da parte del nostro gruppo, diciamo grazie a tutte le associazioni presenti e, da volontario di vecchia e nuova data, un grazie a tutti i volontari delle nostre associazioni”. Ha proseguito poi Leonardo Masi (Buongiorno Empoli - Fabricacomune): “Parto ringraziando le associazioni presenti e chi ha voluto questo consiglio. Il nostro gruppo non ha mai fatto mancare il voto positivo nella delibera di dicembre né lo farà stasera, ma siamo convinti che queste informazioni debbano essere divulgate al meglio”. È seguito l'intervento di Chiara Pagni (Questa è Empoli, a nome di tutta la maggioranza) che ha evidenziato parlando ai volontari “siamo testimoni di una straordinaria conoscenza, capacità e competenza che nella vostra operatività quotidiana mettete silenziosamente a servizio della comunità. Il sistema non può prescindere dalla collaborazione con le istituzioni per poi passare a tutta la componente della società civile”. A chiudere Andrea Picchielli (Lega Salvini Empoli): “Stasera è stata un’occasione per andare a conoscere come le associazioni di Protezione civile lavorano, come funziona il piano. È importante insistere su questi temi per sensibilizzare la cittadinanza”.



Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa