San Miniato Promozione già al lavoro per la mostra del tartufo

Non sarà un’estate di riposo per San Miniato Promozione, la fondazione “braccio operativo” del Comune di San Miniato che ogni anno organizza la Mostra Mercato del Tartufo Bianco e che si occupa di promuovere una città ricca di eccellenze culturali, architettoniche, paesaggistiche ed enogastronomiche: dopo il rinnovo delle cariche del cda con la conferma del presidente Marzio Gabbanini e di tutti i membri (il vicepresidente Domenico Barsotti e poi Francesco Dini, Azzurra Gronchi e Francesca Cupelli) Fondazione SMP si è già messa all’opera per organizzare al meglio la kermesse di metà novembre dedicata al re della tavola: il tartufo bianco. <<Si tratterà della cinquantaduesima edizione – spiega la direttrice organizzativa Gabriella Tessieri – e i nostri uffici sono già al lavoro per il programma e la disposizione degli spazi: ci saranno importanti novità, che nei prossimi mesi verranno svelate. Fondamentale la collaborazione con l’ente comunale e con tutti i portatori d’interesse (tartufai, vignaioli, commercianti, associazioni locali) per un evento che vuole ripetere il successo dell’edizione 2022 in quanto punta di diamante del progetto “San Miniato tartufo tutto l’anno”. La nostra è una città del buon vivere, di cui il tartufo è una delle eccellenze con grandi ricadute per l’economia del turismo e dell’enogastronomia. Questa sinergia è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo tutti assieme, fare rete è molto importante. E in tal senso siamo sempre più un punto di riferimento – grazie alle figure specializzate su cui possiamo contare nel nostro staff – per le realtà locali che vogliono promuovere il territorio e gli eventi>>.

Ma non finisce qui: <<Nel frattempo – continua la direttrice organizzativa Tessieri - dato che Fondazione SMP gestisce anche l’ufficio turistico, sono stati ammodernati i locali di Piazza del Popolo 1, nell’ottica di rispondere a tutte le disposizioni regionali imposte per gli IAT (uffici di informazione e accoglienza turistica) e per offrire un’immagine ancora migliore di una città a forte vocazione turistica, che accoglie 365 giorni all’anno pellegrini e turisti da tutto il mondo. Nel nostro ufficio il turista e il pellegrino trovano un ambiente accogliente e molte proposte di esperienze legate alle nostre eccellenze enogastronomiche: tartufo,vino,olio e non solo>>.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio stampa