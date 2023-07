Sesa Empoli, dopo la festa per i 50 anni approvato il bilancio consolidato

Dopo la festa per tutti i dipendenti nell'area all'aperto di via Piovola ieri sera, il Consiglio di Amministrazione di Sesa oggi ha approvato il progetto di Bilancio Integrato di esercizio e consolidato per il periodo annuale chiuso al 30 aprile 2023, incluso i dati non finanziari.

L’esercizio 2023 si chiude con una forte crescita di competenze tecnologiche (4.717 dipendenti, +13,3% Y/Y), customer set (circa 40.000 imprese clienti operanti sia in Italia che in Europa) e risultati finanziari consolidati sia a livello di ricavi (Eu 2.907,6 milioni, +21,7% Y/Y) che di redditività (Ebitda pari ad Eu 209,4 milioni, +24,9% Y/Y, EAT Adjusted pari ad Eu 100,1 milioni, +21,1% Y/Y).

Al 30 aprile 2023 si chiude un periodo di 4 anni di crescita record, con un incremento medio composto annuale (CAGR) dei ricavi pari al 17,0% (da Eu 1.550,6 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 2.907,6 milioni al 30 aprile 2023) e dell’Ebitda pari al 29,6% (da Eu 74,3 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 209,4 milioni al 30 aprile 2023).

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati al 30 aprile 2023 sono pari ad Eu 2.907,6 milioni (+21,7% Y/Y), grazie al contributo di tutti i settori del Gruppo:

- Il Settore VAD consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 2.235,7 milioni (+20,4% Y/Y) favorito dall’accelerazione delle business unit Security, Enterprise Software, Networking e Digital Green;

- Il Settore SSI consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 702,6 milioni (+22,8% Y/Y) grazie allo sviluppo delle principali business unit operative (ERP e Vertical Application, Security, Smart Services);

- Il Settore Business Services consegue Ricavi ed Altri Proventi per Eu 84,3 milioni (+43,2% Y/Y) a seguito dell’ampliamento del perimetro di attività e lo sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali dedicate all’industria dei Financial Services.

A seguito della crescita dei Ricavi e del valore aggiunto generato, l’Ebitda consolidato aumenta del +24,9% Y/Y, raggiungendo il totale di Eu 209,4 milioni al 30 aprile 2023, con un Ebitda margin in crescita al 7,2% (vs 7,0% al 30 aprile 2022), a seguito del contributo di tutti i settori del Gruppo:

- Il Settore VAD consegue un Ebitda di Eu 109,1 milioni, con una crescita del 20,5% Y/Y ed un Ebitda margin pari al 4,9% in linea con quello dell’esercizio 2022;

- Il Settore SSI raggiunge un Ebitda di Eu 84,9 milioni, con una crescita del 25,1% Y/Y ed un Ebitda margin del 12,1% (vs 11,9% al 30 aprile 2022);

- Il Settore Business Services raggiunge un Ebitda pari ad Eu 11,0 milioni, in crescita del 92,0% Y/Y con un Ebitda margin del 13,0% (vs il 9,7% al 30 aprile 2022).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari ad Eu 160,9 milioni in crescita del 27,8% Y/Y, dopo ammortamenti per complessivi Eu 35,3 milioni (+17,8% Y/Y) ed accantonamenti e altri costi non monetari per Eu 13,2 milioni (+11,5% Y/Y). Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 142,7 milioni, in crescita del 24,9%, dopo ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Liste clienti e Know-how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 18,3 milioni (+56,2% Y/Y a seguito dell’accelerazione degli investimenti in acquisizioni societarie).

Il Risultato prima delle imposte consolidato Adjusted si incrementa del 23,2% raggiungendo un totale di Eu 150,2 milioni al 30 aprile 2023. Il Risultato prima delle imposte consolidato al 30 aprile 2023 è pari ad Eu 128,3 milioni, in crescita del 17,6% Y/Y, dopo oneri finanziari netti per Eu 14,4 milioni rispetto ad Eu 5,1 milioni al 30 aprile 2022, in crescita a seguito dei maggiori costi finanziari figurativi relativi a debiti IFRS ed all’andamento sfavorevole dei tassi di interesse.

Il Risultato Netto consolidato Adjusted (escludendo gli ammortamenti della Lista clienti e Know-how al netto del relativo effetto fiscale) cresce del +20,6% Y/Y, raggiungendo l’importo di Eu 105,8 milioni al 30 aprile 2023.

Il Risultato Netto Adjusted di competenza del Gruppo al 30 aprile 2023 è pari ad Eu 100,1 milioni (Group EAT Adjusted Margin 3,4%), in crescita del 21,1% Y/Y rispetto ad Eu 82,7 milioni al 30 aprile 2022.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 aprile 2023 è attiva (liquidità netta) per Eu 239,5 milioni rispetto ad Eu 245,3 milioni (liquidità netta) al 30 aprile 2022.

La Posizione Finanziaria Netta Reported del Gruppo al 30 aprile 2023 calcolata al netto di debiti IFRS (debiti ed impegni per pagamenti differiti verso soci di minoranza per acquisizioni societarie e debiti per diritti d’uso in applicazione IFRS 16 pari ad Eu 205,8 milioni, in aumento rispetto all’esercizio precedente a seguito degli investimenti in acquisizioni societarie) è attiva (liquidità netta) per Eu 33,7 milioni, in contrazione rispetto ad Eu 92,0 milioni al 30 aprile 2022 (calcolata al netto di debiti IFRS per Eu 153,3 milioni), a fronte del Cash Flow Operativo dell’esercizio e dopo investimenti in acquisizioni societarie ed infrastrutture tecnologiche per circa Euro 140 milioni sempre nell’esercizio al 30 aprile 2023, nonché la distribuzione di dividendi e operazioni di buy-back nello stesso periodo per circa Euro 25,5 milioni.

Nel periodo in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 30 aprile 2023 ammonta ad Eu 424,0 milioni in crescita rispetto ad Eu 335,2 milioni al 30 aprile 2022, grazie all’utile di periodo ed al netto della distribuzione di dividendi per Eu 13,9 milioni e di buy-back nell’esercizio per Eu 11,2 milioni.

Commento ai risultati ESG

L’esercizio al 30 aprile 2023 si caratterizza anche per un consistente miglioramento delle performance ESG grazie al rafforzamento dei principali programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder.

Al 30 aprile 2023 il Gruppo ha distribuito un valore economico complessivo di Eu 309 milioni (+24% Y/Y), che si conferma per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane con 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y), prolungando il trend di crescita di lungo termine che caratterizza Sesa sin dalla sua costituzione.

In sensibile ampliamento i programmi di hiring (760 assunzioni nell’anno fiscale, +25% Y/Y), gli investimenti per lo sviluppo delle competenze (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) ed i programmi di welfare, sempre più articolati, a supporto di genitorialità, diversità, benessere e work-life balance dei lavoratori.

Grazie agli investimenti e programmi avviati negli ultimi due esercizi si registra un forte miglioramento dei principali indicatori di performance ambientale:

- abbattimento delle emissioni pro-capite, in contrazione del 10,3% Y/Y che passano da 1,36 tCO2 al 30 aprile 2022, a 1,22 tCO2 al 30 aprile 2023;

- incremento dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici (1,30 milioni di kWh, +25% Y/Y);

- aumento della quota di energia elettrica green acquistata da terzi (per oltre il 93% del totale);

- contrazione dei consumi idrici e di risorse naturali nonché della produzione di rifiuti pro-capite, che si riducono a 0,03 tonnellate per addetto nel FY 2023 rispetto a 0,04 tonnellate per addetto nel FY 2022 (-27% Y/Y).

A livello di governance della sostenibilità si rileva il raggiungimento della Certificazione della Parità di Genere UNI/PDR 125:2022, l’estensione della certificazione ISO 14001 alle principali società del Gruppo, il miglioramento del rating Ecovadis a livello Gold e del rating CDP a livello B, la conferma dei principali award di sostenibilità (Integrated Governance Index e Leader della sostenibilità 2023).

Outlook FY 2024

Il Gruppo in data odierna, alla luce delle 8 acquisizioni già effettuate da inizio 2023 e di quelle in corso di valutazione nonché della solida domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni, conferma l’outlook favorevole per l’esercizio al 30 aprile 2024, con aspettative di crescita dei ricavi e della redditività operativa sostanzialmente in linea con il track record di lungo termine: CAGR revenues 2012-2023 +12,0%, CAGR Ebitda 2012-2023 +16,2%.

Commento ai risultati della Società capogruppo

La Società Capogruppo Sesa S.p.A., holding operativa del Gruppo, chiude l’esercizio al 30 aprile 2023 con un utile netto di Eu 21.437 migliaia, in crescita del 24,7% rispetto al 30 aprile 2022 ed una Posizione Finanziaria Netta Reported attiva (liquidità netta) per Eu 924 migliaia, rispetto ad Eu 2.863 migliaia al 30 aprile 2022, con un Patrimonio Netto di Eu 100.801 migliaia rispetto ad Eu 97.650 migliaia al 30 aprile 2022.

Il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci del 28 agosto 2023 (1° convocazione) e 29 agosto 2023 (ove occorra, in 2° convocazione) l’approvazione del Bilancio Integrato di Esercizio con la distribuzione di un dividendo pari a Eu 1 per azione, in aumento rispetto ad Eu 0,90 del precedente esercizio (pagamento previsto in data 20 settembre 2023 e record date 19 settembre 2023) per un importo massimo complessivo pari ad Eu 15.495 migliaia.

Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati dell’esercizio chiuso al 30 aprile 2023:

“Nel cinquantesimo anno dalla nostra fondazione, proseguiamo con convinzione nello sviluppo di un modello di impresa orientato alla crescita progressiva e durevole, con responsabilità verso tutti gli stakeholder, dai lavoratori agli azionisti ai clienti e gli ecosistemi in cui operiamo. Nell’attuale scenario si conferma il ruolo centrale dell’innovazione tecnologica e digitale, sia per la competitività delle imprese che per migliorare la qualità della vita delle persone”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“Chiudiamo un ulteriore esercizio di forte crescita del valore generato per tutti gli stakeholder, consolidando il ruolo di player di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica con oltre 2,9 miliardi di ricavi e circa 4.720 risorse umane. Nell’attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati a sostenibilità e digitale, proseguiamo gli investimenti in competenze tecnologiche, con una crescita dei perimetri operativi e della redditività di oltre il 20% nell’esercizio, a chiusura di un quadriennio in cui abbiamo incrementato i ricavi consolidati passando da Eu 1,55 miliardi al 30 aprile 2019 ad Eu 2,9 miliardi al 30 aprile 2023 e la redditività operativa (Ebitda) da Eu 74 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 209 milioni al 30 aprile 2023, incrementando nello stesso periodo le risorse umane da 1.900 a 4.720. Grazie al nostro patrimonio unico di competenze ed alla grande capacità di inclusione, proseguiremo il nostro percorso di crescita sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder anche nell’esercizio 2024”, ha commentato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.