Suonano i campanelli di notte, 13enne aggredito da coppia di residenti a Comeana

Lo scherzo di suonare i campanelli scappando è finito con un 13enne finito all'ospedale. Siamo a Comeana, frazione di Carmignano (Prato), due notti fa. Una coppia di condòmini ha voluto farla pagare al gruppo di adolescenti. Uno dei 13enni è stato agguantato per i capelli da una donna mentre il marito lo avrebbe sbattuto con la testa contro il muro. I genitori dei minori erano in zona e hanno protestato. E' dovuta arrivare una pattuglia dei carabinieri per sincerarsi che poi gli animi si fossero acquietati.