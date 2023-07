Trovato con fucile e munizioni dentro l'armadio di casa, arrestato 43enne

Un 43enne romeno è stato arrestato e trasferito in carcere dai carabinieri di Iolo (Prato) per detenzione illegale di arma, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro procedimento. Durante una perquisizione il 12 luglio per indagini per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, nella sua casa è stato trovato un fucile a canne mozze e 18 cartucce nascosti nella fodera di una valigia dentro un armadio in camera da letto. L'arma era stata rubata a Pistoia a febbraio di quest'anno. Per questo ritrovamento fu arrestato e poi rimesso in libertà dopo la convalida del tribunale di Prato. Due giorni dopo fu arrestato di nuovo e il provvedimento fu il trasferimento in carcere, emesso dalla Corte d'appello di Firenze in sostituzione della presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora.