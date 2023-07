Use, Diego Alpi con la nazionale U18 femminile: "Che emozioni"

Un’altra bella esperienza professionale per Diego Alpi. Il preparatore fisico di casa Use ed Use Rosa ha fatto parte dello staff tecnico della nazionale Under 18 femminile che ha disputato gli Europei di Konya, in Turchia, aggiungendo così un altro bel momento nel suo percorso professionale all’interno del mondo azzurro.

“Può sembrare retorica, ma la maglia azzurra porta con sé quel peso e quella magia che amplifica ogni tipo di sensazione che vivi mentre la indossi e quest'anno sicuramente le emozioni non sono mancate – spiega - dal punto di vista del piazzamento le cose potevano andare meglio ma la salvezza, per come è arrivata e per gli incidenti di percorso durante l'europeo, ha avuto lo stesso sapore di una medaglia. E’ stato un mese importante in cui ogni singola atleta e ogni membro dello staff, oltre ad aver dato tutto quello che aveva per raggiungere un obiettivo comune, mi ha lasciato qualcosa sia dal punto di vista tecnico che umano. Quindi non posso che ritenermi molto fortunato per aver avuto la possibilità di partecipare all'europeo per il secondo anno consecutivo. Vedere da vicino il livello delle altre nazioni e confrontarsi con le realtà di tutto il continente è un'esperienza che ridimensiona le proprie convinzioni e arricchisce sotto ogni punto di vista”. “L'atmosfera che si respira – prosegue - l'organizzazione, vivere e pensare basket h24, sono quelle cose che uno sportivo sogna fin da quando è bambino. Quindi posso solo dire grazie alle atlete ed a tutto lo staff, ovvero Alessandra, Miriam, Silvia, Anna, Curzio, Francesco, Emanuele, Nazareno e coach Giovanni Lucchesi. Non potevo chiedere compagni di viaggio migliori”. “Ovviamente – conclude – un grazie va alla mia Use Rosa che, avendomi dato la possibilità negli anni di partecipare ai massimi campionati femminili, ha contribuito notevolmente alla mia convocazione in azzurro. Spero magari un giorno di poter eguagliare coach Cioni e tornare con un oro al collo”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa