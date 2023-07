Abc, Cosimo Lazzeri pronto alla B: "Emozione unica"

Quando i tuoi giovani diventano grandi, c’è sempre una punta di orgoglio. E proprio di orgoglio si tratta se parliamo di Cosimo Lazzeri, che anche per la prossima stagione vestirà la maglia dell’Abc Solettificio Manetti. E per lui si tratterà di una stagione particolarmente importante visto che segnerà il suo esordio in serie B. Un giocatore che nello scorso campionato, oltre all’attaccamento alla maglia del suo paese, ha dimostrato di essere un tassello fondamentale all’interno delle rotazioni gialloblu, portando ritmo ed intensità nel reparto esterni e facendosi sempre trovare pronto alla chiamata di coach Angiolini. Per lui, una sfida nella sfida, per l’Abc una doppia soddisfazione.

“Conquistare la promozione in serie B è stata un’emozione unica – commenta Cosimo -, il finale perfetto per dimostrare la realtà di un gruppo davvero speciale. Ovviamente sono felice di proseguire questo percorso con questi compagni, pur consapevole che adesso saremo chiamati a fare un salto di qualità in vista di un campionato davvero impegnativo. Fondamentali, come sempre, saranno la coesione del gruppo e il costante impegno in allenamento, oltre alla capacità di sapere sfruttare al meglio l’entusiasmo che questa promozione ci ha portato”.

LA CARRIERA

Esterno classe 2000, castellano doc e prodotto del vivaio gialloblu, fin da giovanissimo è stato inserito nella rosa della prima squadra, riuscendo così farsi le ossa in un campionato impegnativo come la C Gold. Nella stagione 2021/2022 l’esperienza fuori da Castelfiorentino, a Poggibonsi, in cui ha proseguito il suo percorso di crescita cimentandosi nel campionato di serie D. Fino alla scorsa estate, e al ritorno nella sua Castello, con cui ha scritto una bellissima pagina della storia gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa