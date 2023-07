Alla Sagra del papero e del cinghiale raccolti 5mila euro per Faenza

Una serata a tavola per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Nei giorni scorsi, in occasione della Sagra del papero e del cinghiale, un tradizionale appuntamento dell’estate cerretese, è stata organizzata una cena alla quale hanno preso parte il Sindaco Simona Rossetti e gli assessori Mariangela Castagnoli, Moreno Costagli e Alessio Tanganelli. Alla serata hanno partecipato anche alcuni consiglieri comunali e il presidente del Circolo ARCI Renato Picchi.

Presente anche una delegazione dell’Associazione culturale sportiva del Rione Nero di Faenza.

Sono stati raccolti € 5.000 e la somma è stata consegnata all’associazione perché possa essere destinata alla popolazione di Faenza recentemente colpita da una drammatica alluvione.

“Sono piccoli, ma importanti gesti di solidarietà- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- ringrazio il Circolo Arci e tutti i partecipanti alla serata, per la sensibilità dimostrata e per il contributo portato a una popolazione che superata la prima emergenza, ha necessità di molte risorse per tornare alla normalità”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa