Botteghe della Salute, nuovo bando di servizio civile digitale

E’ appena uscito il nuovo bando del Servizio civile digitale per il 2023, che permetterà a 70 giovani volontari di formarsi ed operare in 51 sedi delle Botteghe della Salute di Anci Toscana, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi on line della sanità e della pubblica amministrazione delle persone che non possiedono competenze digitali.

Come è noto, le Botteghe della Salute sono un servizio di prossimità per rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini che vivono in zone particolarmente disagiate. Le Botteghe sono infatti normalmente presenti nei piccoli Comuni delle zone montane, delle isole e nelle estreme periferie delle città, con l’obiettivo di garantire l’accesso ai servizi di tipo sanitario, sociale e di pubblica utilità: dalle prenotazioni delle visite mediche all’attivazione del fascicolo sanitario, dall’assistenza per ottenere lo spid e la carta d'identità elettronica all’aiuto per accedere ai servizi on line del Comune.

70 giovani che verranno selezionati seguiranno un programma di formazione che fornirà le competenze necessarie a svolgere le attività al pubblico nelle 51 sedi territoriali Botteghe della Salute, distribuite su 48 Comuni toscani. La durata del progetto è di 12 mesi.Al termine sarà rilasciata ai giovani che ne faranno richiesta la certificazione delle competenze professionali acquisite. Qui tutte le info.

La scadenza per presentare le domande è il 28 settembre prossimo; l’avvio dei progetti è previsto tra novembre e dicembre 2023. Qui le info sulla presentazione delle domande.

Fonte: Ufficio Stampa