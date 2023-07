Via dal Castelfiorentino United, la squadra di calcio femminile passa alla Polisportiva I' Giglio

Niente più Castelfiorentino United, adesso si aprono le porte della Polisportiva I' Giglio. La squadra femminile di calcio di Castelfiorentino cambia: si toglie dalla società che da qualche tempo si chiama United (e la cui squadra maschile milita in Eccellenza) e va alla polisportiva castellana.

La decisione è stata resa nota da Silvano Comanducci, dirigente dell'ormai ex Castelfiorentino United e che ha guidato il team a una serie di grandi vittorie soprattutto nel 2022-23.

"Dopo anni di collaborazione, il Castelfiorentino United ha deciso di interrompere i rapporti col calcio femminile per motivi tecnici e economici - dice Comanducci -. Rispettiamo la scelta ma riconosciamo con dispiacere che che in questo momento il calcio femminile non rientra negli interessi primari della società".

Ancora Comanducci: "La Polisportiva I'Giglio è pronta a accogliere le ragazze. Speriamo sia l'inizio di una bella esperienza insieme, gli impegni non cambieranno e la volontà di portare avanti questo sport non mancherà". La squadra verrà iscritta al prossimo campionato col nuovo nome di Polisportiva I' Giglio.