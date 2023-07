Con Etruria Luce Gas una carta prepagata da 30 euro per tutti i supermercati Conad

Stai pensando di cambiare fornitura di energia elettrica e di gas metano ma nessuna proposta ti convince?

Con l'offerta Dual spesa Conad Casa di Etruria Luce Gas risparmi sulla tua bolletta e hai in omaggio una carta prepagata dal valore di 30 euro, spendibile in tutti i supermercati Conad per la tua spesa! La promozione è valida fino al 10 settembre.

Tra i servizi disponibili:

CONSULENZA ENERGETICA, ossia un'analisi dei consumi e una valutazione per un'offerta economicamente più vantaggiosa

VOLTURA SENZA INTERRUZIONE, il contratto di luce e gas sarà intestato e attivo continuando la fornitura dei servizi

SUBENTRO-SWITCH SENZA COSTO. Nessuna cauzione ti sarà richiesta.

NUOVA ATTIVAZIONE, tu richiedi e Etruria Luce Gas esegue tutte le pratiche.

Inoltre, pensa all'ambiente: scegli per i tuoi consumi Energia Verde. Puoi sottoscriverla con qualunque tipo di offerta di energia elettrica e noi ti assicureremo che la provenienza sarà al 100% da impianti di generazione a fonte rinnovabile.

Dettagli su:

etrurialucegas.it/offerte/casa/luce-gas/dual-spesa-conad-casa



Point Empoli (via Ridolfi, 30)

cell. 346.6390489 mail empoli.point@etrurialucegas.it