Da Vinci alla Scozia: Martorana e Gallo si fanno valere ai mondiali di karate

Dal 13 al 16 Luglio si è svolto a Dundee (Scozia) l’XI° WUKF WORLD KARATE CHAMPIONSHIPS a cui hanno partecipato quasi 2000 atleti provenienti da tutto il mondo.

Tra questi c’erano, come membri della rappresentativa nazionale della Federazioni Italiana Karate Do Italia FEDIKA, Gabriele Martorana e Alessio Gallo, due atleti di punta dello SHUMUKAN ASD di Vinci che da anni allena e prepara ragazzi del circondario Empolese Valdelsa nella antica disciplina del Karate Do.

Le categorie oltre ad essere numerose, erano agguerrite, con un livello tecnico degli atleti sempre crescente e, a detta dello Chief Referee Claudio Martorana, il livello più alto visto negli ultimi campionati internazionali.

Gabriele Martorana, classe 2003 e atleta già navigato in queste competizioni, ha conquistato due medaglie nella categoria Junior:

- Medaglia di Bronzo nel kumite rotation, dove i tre atleti costituenti una squadra (Gabriele Martorana – Marco Fracasso – Mattia Comparotto) , si danno il cambio combattendo contro gli avversari come se fossero un atleta unico. In questo tipo di gara, oltre alle prestazioni tecniche e fisiche degli atleti, è di fondamentale importanza anche la strategia dei coach, che in questo caso è stato ben interpretata dai Maestri Bruno Tessari e Maurizio Brighenti

- Medaglia di Argento nel kumite individuale dove ha dimostrato le sue reali potenzialità mancando il gradino più alto del podio per un soffio, cedendolo ad un agguerrito atleta Rumeno sicurmente dotato di un po più di malizia.

Alessio Gallo, classe 1985, già promessa del karate italiano di fine secolo scorso e con una carriera lasciata in sospeso fino a pochi mesi fa, ha conquistato due splendide medaglie nella categora Veterans dimostrando tutto il suo valore, oltre che tecnico, umano e caratteriale:

- Medaglia d’Oro nel kata a squadre dove tre atleti (Alessio Gallo – Marco Cortese – Simone Ottaviani) eseguno una serie di tecniche codificate che simulano un combattimento contro avversari immaginari

- Medaglia d’Oro nel kumite individuale, che gli è costata qualche acciacco dovuto ad una minor preparazione atletica rispetto agli avversari, dato che Alessio ha ricominciato da pochi mesi ad allenarsi

Il Direttore Tecnico dello SHUMUKAN ASD Claudio Martorana si ritiene più che soddisfatto dei risultati dei suoi ragazzi. Considerando il fatto che i due atleti convocati dalla Nazionale FEDIKA siano tornati a Vinci con 4 medaglie, la dice lunga sulla qualità degli insegnamenti oltre che della preparazione fisica ed atletica, all’interno della palestra Vinciana.

Per questo il DT ritiene doverso il ringraziamento in primis alla FEDIKA ed al suo presidente M.to Robi Morreale per la fiducia che nel corso degli anni stanno dando a lui ed ai suoi ragazzi e alla Link Fiteness Club ed al suo Direttore Maurizio Bottoni che non ha esistato a credere nel progetto SHUMUKAN mettendogli a disposizioni spazzi, attrezzature e personal trainer altamente qualificati.

Archiviato il Mondiale Scozzese, i ragazzi dello SHUMUKAN stanno già ricominciando la preparazione per affrontare il prossmo XIII° European Karate Championships che si terrà ad Antibes (Francia) dal 16 al 19 Novembre 2023. In questo periodo avranno modo di testare la loro

preparazione atletica partecipando al GB Open International che si terrà a Birmingham il 9 e 10 Settembre 2023 e WUKF Grand Prix Poland che si terrà a Varsavia il 23 Settembre 2023.

Gabriele Martorana farà una tappa in più partecipando il 14 Ottobre 2023 al Campionato UFCK 2 in Birmingham, dove le regole del combattimento tra aversari permettano più contatto e l’utilizzo di tecniche che attualmente sono proibite nel karate generico. Questo tipo di competizioni è molto più simile ai combattimenti di karate che venivano tenuti nel secolo scorso dai praticanti di arti marziali ed è praticato solamente da atleti maggiorenni con un elevato grado di preparazione fisica ed atletica.

Fonte: Ufficio Stampa