Dal 20 luglio al 2 agosto nei punti vendita Unicoop Firenze le Pesche per sostenere l'ATT

I prodotti del reparto ortofrutta dei supermercati Coop.fi saranno protagonisti di una serie di iniziative a sostegno dell’Associazione Tumori Toscana che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore, prendendosi cura anche delle famiglie.

Si parte con uno dei frutti più amati dell’estate. Dal 20 luglio al 2 agosto, infatti, acquistando una confezione di pesche nettarine gialle da 2 kg si riceveranno120 punti extra sulla carta soci e contemporaneamente la Cooperativa donerà 1,20 euro all’ATT.

Nei prossimi mesi la collaborazione fra Unicoop Firenze e Associazione Tumori Toscana proseguirà con altri prodotti di stagione.

“Siamo veramente felici di collaborare con Unicoop Firenze che mette al centro l’importanza di una corretta alimentazione anche nella prevenzione oncologica. La verdura e la frutta sono la base di una sana alimentazione, assieme ai cereali integrali e ai legumi, e l’obiettivo dell’iniziativa è promuovere un regolare consumo quotidiano di questi alimenti, a tutela di un buono stato di salute fisico e mentale” - ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente ATT.

"Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di acquistare una confezione di pesche per tutelare la propria salute e nello stesso tempo offrire cure ed assistenza domiciliari gratuite ai malati di tumore e alle famiglie. Ringrazio Unicoop Firenze, da sempre impegnata a sostegno della nostra attività, e tutti coloro che sceglieranno di non lasciare solo chi sta affrontando una malattia oncologica” – ha concluso il Presidente Spinelli.

“Continuiamo a sostenere ATT per il prezioso impegno che porta avanti ogni giorno, a supporto dei malati oncologici e delle loro famiglie. Insieme ai nostri soci e clienti – fanno sapere da Unicoop Firenze -, da anni siamo accanto a questa realtà toscana che si impegna per tutta la collettività e per portare a casa dei pazienti non solo terapie, ma anche vicinanza e sollievo. Oltre al tradizionale impegno nel periodo natalizio, anche quest’anno abbiamo voluto rinnovare il sostegno con questa iniziativa estiva che mette al centro prodotti fondamentali in una dieta improntata al benessere. I nostri soci e clienti potranno fare un acquisto doppiamente buono, con cui sostenere l’ATT e scegliere cibo sano e di stagione”.

INIZIATIVA VALIDA NEI PUNTI UNICOOP FIRENZE DI:

• SUPERSTORE SESTO FIORENTINO, VIA PETROSA

• FIRENZE GAVINANA, VIA ERBOSA

• SUPERSTORE LASTRA A SIGNA, VIA S.MARIA A CASTAGNOLO

• FIRENZE PONTE A GREVE, VIUZZO DELLE CASE NUOVE

• PRATO PLEIADI, VIA DELLE PLEIADI

• PISTOIA, VIALE ADUA ANG VIA MACALLE'

• FIRENZE PIAZZA LEOPOLDO, PIAZZA PIETRO LEOPOLDO

• FIRENZE COVERCIANO, VIA S. CRISTIANI

• AGLIANA - CENTRO COMM.LE, VIA ENRICO BERLINGUER

• MONTEMURLO, VIA LIVORNO

Fonte: Ufficio stampa ATT