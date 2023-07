Dopo due giorni dall'incendio recuperato gattino incastrato tra i rifiuti bruciati

Sepolto tra cumuli di rifiuti andati in fiamme, miagolava come per chiedere aiuto quando è stato sentito e recuperato dai vigili del fuoco. Protagonista un gattino, rimasto incastrato sotto ai rifiuti bruciati nell'incendio divampato due giorni fa, in una ex fabbrica di mobili a Firenze. Ad accorgersi della presenza del piccolo gatto i vigili del fuoco, ancora sul posto per la bonifica del sito dismesso. Durante le operazioni di smassamento, il miagolio del micio è emerso da sotto il materiale annerito dal fuoco.

Appena sentita la sua voce, immediato è stato il recupero del piccolo felino, visibilmente provato. Una volta liberato dal mucchio di rifiuti sotto cui era rimasto incastrato, i vigili del fuoco hanno prestato una prima assistenza, in attesa del personale medico veterinario.