Doppio evento motoristico a Pontedera. E' organizzato congiuntamente da Vespa Club Pontedera e Moto Club Pontedera e si svolgerà domenica prossima, 23 luglio. La base di partenza e arrivo sarà il Museo Piaggio, con la Fondazione Piaggio che contribuisce fattivamente all'iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera nell'ambito di Città dei Motori.

Due gli eventi in programma, come detto, entrambi di carattere regionale e con una partecipazione prevista di circa cento persone. Si tratta di prove del campionato regionale di Moto Raid e Vespa Raid. Le prove speciali di regolarità partono alle nove del mattino, sono aperte al pubblico e si svolgono nel piazzale antistante il Museo Piaggio. Dopodichè è previsto il trasferimento a Terricciola per il controllo a timbro e il ritorno a Pontedera per la seconda prova di abilità, la conclusione della manifestazione e le premiazioni.

Una domenica che vedrà insieme motociclisti e vespisti e che sottolinea ancora una volta la vocazione motoristica di Pontedera che, appena pochi giorni fa, ad inizio luglio, ha accolto la tappa della Milano Taranto, la più importante rievocazione storica per moto d'epoca.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa