Eccidio di piazza Ferrucci, Empoli ricorda i 29 concittadini morti per mano nazifascista

Lunedì 24 luglio 2023 ricorrono settantanove anni dell’eccidio dei ventinove concittadini empolesi, fucilati per mano nazifascista, in quella che si chiamava piazza Ferrucci, a pochi passi da piazza Farinata degli Uberti e dal centro.

Empoli, tutta, li ricorda oggi come ieri e non dimentica quella ferita scolpita nelle menti e nei cuori.

La commemorazione partirà dalla celebrazione della santa messa a suffragio dei caduti, alle 9.30, nella Collegiata di Sant’Andrea, in piazza Farinata degli Uberti, officiata da Don Guido Engels. Seguirà, alle 10.30, la deposizione della corona d’alloro al monumento ricordo in piazza XXIV Luglio, alla presenza delle autorità istituzionali, militari e civili.

Alla cerimonia interverrà la sindaca Brenda Barnini. Al fine di consentire lo svolgimento della commemorazione, dalle 9 del giorno 24 luglio 2023 fino al termine della cerimonia, saranno adottate alcune modifiche temporanee alla sosta e al transito: in piazza XXIV Luglio, ambo i lati del tratto compreso tra Largo della Resistenza e via dei Neri, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto autorizzati e all’intersezione con via Cavour, divieto di transito e temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Le iniziative per onorare la memoria dei 29 empolesi continueranno giovedì 27 luglio 2023 con l’iniziativa “Tutti in… cammino!”: ritrovo in via Paladini alle 21.15, da dove partirà la banda improvvisata, il “corteo musicale” percorrerà via Giuseppe del Papa, via Leonardo Da Vinci, Largo della Resistenza fino ad arrivare in piazza 24 Luglio, per dare spazio a canti e letture. L’evento è a cura di Comune di Empoli, Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro e Centro Attività Musicali. Per lo svolgimento della serata si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione: con ordinanza 398 del giorno 18 luglio 2023 (https://bit.ly/3Ohzku6), dalle 20.30 del giorno 27 luglio 2023 fino al termine dell’evento, in piazza XXIV Luglio, adiacente alla piazza pedonale, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto autorizzati e sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.

I NOMI DELLE VITTIME - Questi sono i nomi delle vittime dell’eccidio del 24 luglio 1944 scolpiti sulla lapide in loro ricordo per non dimenticare mai: Bagnoli Luigi 61 anni, Bargigli Bruno Mario 22 anni, Bartolini Guido 28 anni, Bitossi Arduino 60 anni, Boldrini Orlando 64 anni, Capecchi Pietro 50 anni, Cerbioni Bruno 18 anni, Cerbioni Francesco 66 anni, Cerbioni Giulio 28 anni, Chelini Gaspero 46 anni, Chelini Gino 52 anni, Ciampi Giuseppe 55 anni, Ciampi Pietro 48 anni, Ciampi Virgilio 51 anni, Cianti Giulio 55 anni, Gimignani Pasquale 55 anni, Gori Corrado 64 anni, Martini Giulio 66 anni, Martini Pietro 59 anni, Morelli Dario Gino 56 anni, Nucci Palmiro 56 anni, Padovani Gaspero 78 anni, Parri Alfredo 34 anni, Parrini Antonio 56 anni, Peruzzi Carlo 62 anni, Piccini Gino 48 anni, Pucci Alfredo 51 anni, Taddei Gino 38 anni, Vizzone Domenico 45 anni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa