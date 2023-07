Una fermata della tramvia a Rosa Parks, approvata mozione Pd

“Felicità ed orgoglio per l’approvazione della mozione che intitola la fermata della tramvia Libertà a Rosa Parks, a prima firma Mirko Rufilli. Come potremmo non intitolare una fermata della tramvia, e quindi di un trasporto del servizio pubblico – spiega la consigliera del Partito Democratico Laura Sparavigna – a colei che proprio su un trasporto pubblico ha fatto la storia dei diritti universali.

Rosa Parks dopo un turno di lavoro massacrante, scelse di non subire e di non farsi da parte ma di prendere posizione contro il sopruso e di impegnare il suo corpo e la sua persona a difesa dei diritti suoi e di tutta la collettività.

Dedicare una fermata del trasporto pubblico a questa donna, che con il suo gesto ha fatto la storia dei diritti, è il modo più utile e proficuo per mantenere attivo il ricordo e viva la memoria così da unire generazioni, culture e generi. Vogliamo ricordare così e consacrare alla storia – conclude la consigliere PD Laura Sparavigna – la figura di Rosa Parks”