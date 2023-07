Festa degli Aquiloni, il Comitato Manifestazioni Popolari ringrazia la Fondazione CRSM

Il presidente del Comitato Manifestazioni Popolari di San Miniato, Giuliano Mannucci, desidera ringraziare pubblicamente la Fondazione CRSM per il contributo elargito come sostegno alle attività sociali dell’associazione, in particolar modo all’organizzazione della Festa degli Aquiloni che, anche quest’anno, in occasione della 53 a edizione, ha attirato nella città della Rocca centinaia di appassionati aquilonisti e collezionisti d’arte, i primi per lanciare nel cielo i variopinti "cervi volanti", i secondi per tentare di aggiudicarsi all’Asta degli aquiloni dipinti la tela di grandi pittori contemporanei di fama internazionale.

"Grazie alla vicinanza della Fondazione CRSM e in particolare del suo presidente Antonio Guicciardini Salini, siamo riusciti quest’anno a rinnovare la tradizione della Festa degli Aquiloni a San Miniato, cosa non scontata dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia" afferma il presidente Mannucci. "Oltre ai ringraziamenti l’augurio che mi sento di fare è quello di rinsaldare e rafforzare il legame della nostra associazione con la Fondazione nei prossimi anni, ente da sempre attento e sensibile alla vita culturale samminiatese e promotore di eventi sempre di alta levatura intellettuale".

Fonte: Comitato Manifestazioni Popolari APS