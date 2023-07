Festa dell'Unicorno, no a bevande in lattina o vetro

A Vinci arriva l'attesa Festa dell'Unicorno, giunta alla diciassettesima edizione, in programma dal 21 al 26 luglio. Il Comune, su ordinanza del sindaco Giuseppe Torchia, ha disposto per ragioni di sicurezza pubblica il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina. La somministrazione è consentita solo in bicchieri di plastica o carta.

I bar e ristoranti potranno somministrare ai propri avventori, solo durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, le bibite in contenitori di vetro, fermo restando il divieto per la vendita da asporto.

“La Festa dell'Unicorno e la fiera di luglio di Vinci – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Torchia – sono ormai un classico e irrinunciabile appuntamento. Prevediamo come sempre un notevole afflusso di persone interessate alla manifestazione. Per questo, in linea con gli anni passati, abbiamo deciso per prevenire situazioni di criticità per l'ordine pubblico, di vietare la somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina. Chiediamo un piccolo sforzo a residenti e turisti, per la sicurezza di tutti”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa