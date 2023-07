Mondo Convenienza, l'azienda RL2 non partecipa al tavolo in Regione: "Blocchi ancora attivi a Campi"

Ancora un braccio di ferro per i lavoratori in sciopero nell'azienda di Campi Bisenzio in appalto a Mondo Convenienza per il servizio di facchinaggio. Dalla RL2 arriva la notizia che salterà quest'oggi il tavolo in Regione "non essendosi verificata l’interruzione dei blocchi del sito di Campo Bisenzio, richiesta nei giorni scorsi, e la conseguente piena ripresa del servizio di consegna e montaggio".

Secondo l'azienda "si tratta di una situazione che sta mettendo a rischio i posti di lavoro dei dipendenti, che in larga parte richiedono di tornare da subito operativi e che vengano interrotte le condotte illegali dei pochi colleghi che stanno bloccando ogni giorno l’operatività del sito Rl2 e ad altre aziende che lavorano nell’indotto Mondo Convenienza".

Infine "la società ribadisce altresì la disponibilità a partecipare ad un tavolo di confronto in Prefettura, attualmente sospeso per ragioni ad essa ignote, per l’immediato e prioritario ripristino delle condizioni di legalità e riprendere il percorso al tavolo regionale".

Nei giorni scorsi il sindacato SiCobas contestava il fatto che le proteste dei lavoratori che chiedevano il ritorno al lavoro erano in parte di dipendenti fatti giungere dagli altri siti produttivi. Anche la Cgil era entrata nel dibattito, chiedendo la ripresa dei tavoli di discussione nelle sedi istituzionali per risolvere l'empasse. Non quest'oggi, almeno, data l'assenza dell'azienda.