Morto Andrea Purgatori, partecipò al trentennale della Strage dei Georgofili

Il mondo del giornalismo perde un volto noto e una penna arguta: parliamo di Andrea Purgatori, da anni presentatore di Atlantide su La7 nel quale indaga sui misteri italiani e sui grandi casi irrisolti internazionali. Purgatori, 70enne, è scomparso dopo una breve malattia a Roma.

Il suo interesse verso i grandi misteri italiani lo portò anche a Firenze, per la strage di via dei Georgofili di cui ricorrono i 30 anni proprio nel 2023, e per il Mostro di Firenze. Il 26 maggio fu annunciato inizialmente tra gli ospiti della giornata in ricordo dei Georgofili, in un evento al cinema La Compagnia, al quale però poi non prese parte.