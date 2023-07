Nuovo play per l'Use, è Renato Quartuccio

L’Use ha un nuovo play, un giocatore che in serie B non ha bisogno di troppe presentazioni. E’ ufficiale la firma di Renato Quartuccio, giocatore campano classe ’94 che arriva dalla vicina San Miniato, l’elemento ideale per gestire ritmi e tempi della squadra.

Nato a Torre Annunziata, Renato è figlio di Virginio Quartuccio, ex arbitro di serie A di calcio, ma non ha seguito lo sport paterno ed ha iniziato a giocare a basket all’età di sei anni, nel centro della sua Torre Annunziata. La prima volta lontano da casa è a Scafati dove, nel 2008, gioca il campionato Under 15 Eccellenza. Torna poi a Torre, ma si capisce che è destinato a restarci poco tanto che, nel 2010, passa prima a Latina e poi a Palestrina dove prosegue nel suo percorso di crescita. L’arrivo in Toscana è nel 2012/13 a Montecatini, preludio al passaggio a Valsesia dove resta per due annate per passare poi a Cassino e da lì tornare ancora per due campionati a Valsesia. E’ qui che lo pesca San Miniato che lo porta sotto alla rocca dove diviene un punto fisso della squadra ottenendo risultati importanti.

Ora l’arrivo in casa Use con l’entusiasmo e la voglia di fare bene come sempre e dove seguirà anche l’attività minibasket, cosa che aveva fatto anche a San Miniato.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa