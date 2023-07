Officina delle Idee, il Centro 'Le Corti' si apre a professionisti e associazioni

Aperta la finestra temporale per aderire al progetto "Officina delle Idee", un'iniziativa volta a promuovere la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra professionisti, artisti e creativi, mediante l'utilizzo degli spazi comuni all'interno del Centro Culturale "Le Corti". Nell'ottica di voler sostenere la crescita culturale e professionale della comunità, il Comune di Montespertoli mette a disposizione di tutti i professionisti interessati i locali del centro culturale, affinché possano organizzare attività, laboratori, seminari, incontri e workshop. Questa iniziativa nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di valorizzare e sfruttare al massimo le potenzialità dei talenti locali, offrendo uno spazio condiviso dove poter dare vita a idee innovative, progetti artistici e iniziative culturali.

"Il progetto "L'Officina delle Idee", ormai attivo da qualche anno, ha ricevuto un grande successo e un grande apprezzamento e ha visto nel tempo collaborazioni importanti che hanno avuto un impatto sul territorio, non solo da un punto di vista culturale ma anche sociale, rendendo i cittadini parte attiva della nostra comunità. L'invito è rivolto a tutti i professionisti che abbiano voglia di mettere il proprio tempo a disposizione degli altri, organizzando attività, corsi e laboratori aperti a tutte le età" dichiara l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.



L'Officina delle Idee rappresenta un'opportunità unica per le menti creative di Montespertoli e dintorni, in quanto promuove un ambiente inclusivo e stimolante dove le diverse professionalità possono interagire, creare sinergie e favorire lo sviluppo di nuove iniziative. Inoltre, l'utilizzo gratuito dell'auditorium del Centro Culturale "Le Corti" vuole abbattere eventuali barriere economiche e logistiche, rendendo accessibile questa iniziativa a tutti i talenti della comunità per il periodo 1° ottobre 2023 - 31 luglio 2024.



Possono partecipare al bando professionisti e associazioni, come ad esempio: artisti, scrittori, registi, insegnanti, artigiani, designer, musicisti, esperti di settore, professionisti del digitale, e molti altri. Le proposte possono riguardare una vasta gamma di attività, dalle arti visive alle discipline performative, dalla formazione professionale alla promozione del patrimonio culturale locale.



I candidati interessati a partecipare dovranno presentare una proposta dettagliata del loro progetto, specificando le finalità, gli obiettivi, le attività previste, le risorse chieste ai parteciopanti e il periodo di utilizzo dei locali.



Gli interessati possono scaricare il modulo di candidatura dal sito web del Comune di Montespertoli. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 13 domenica 27 agosto a mezzo posta al Comune di Montespertoli in Piazza del Popolo 1 – 50025 Montespertoli (Fi) oppure tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo in Piazza del Popolo 34 – 50025 Montespertoli (Fi), durante gli orari di apertura al pubblico oppure tramite PEC all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa