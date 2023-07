Pista ciclabile da Campostaggia a Romituzzo, lavori in corso

Iniziano i lavori per la pista ciclopedonale di quasi un chilometro e mezzo che collegherà Romituzzo con la scuola del Roncalli e con l’ospedale di Campostaggia. “Un percorso in sicurezza in un’area caratterizzata dal passaggio rilevante di persone, biciclette, automobili, autobus e mezzi pesanti – dice il sindaco David Bussagli – Un’opera realizzata con le risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza destinate alla rigenerazione urbana e che ci consente di aumentare in maniera significativa la rete di percorsi ciclopedonali. La mobilità sostenibile è un tema strategico e di forte attualità su cui la nostra città ha sempre investito. Il nostro impegno prosegue per incentivare e promuovere forme di spostamento alternativo, guadagnare in sicurezza e migliorare la vivibilità degli spazi e la qualità della vita dei cittadini”. “Accanto a questa operazione – prosegue il sindaco - specifiche risorse di Bilancio saranno destinate alla manutenzione dell’asfalto di via del Ponte Nuovo e di via Senese per restituire alla comunità una strada sistemata e sicura per pedoni e automobilisti”. Il progetto,1.023.000 euro, è finanziato con il PNRR.

Il percorso ciclabile e pedonale si svilupperà in larga parte a fianco della strada e prevede l’installazione di due semafori e di rallentatori di velocità in prossimità degli attraversamenti stradali. Immaginando di partire dall’ospedale il percorso inizia dalla pensilina degli autobus e prosegue accanto alla strada per un breve tratto, attraversa via Fortezza Medicea e raggiunge la scarpata dove sono in corso i lavori per la pista di atletica leggera. Prima di arrivare alla confluenza di via Senese e via del Ponte Nuovo il percorso torna accanto alla strada e prosegue sul lato destro di via del Ponte Nuovo accanto al marciapiede che resterà come percorso pedonale. All’altezza della Magione il percorso si collegherà verso destra con la pista del parco e verso sinistra con il percorso lungo via Boccabarili. Alla confluenza tra via Senese e via del Ponte Nuovo sarà presente un altro attraversamento pedonale per proseguire poi sul lato opposto di via Senese dove la pista verrà realizzata di fianco alla strada (il marciapiede esistente sarà demolito). Il percorso terminerà all’altezza della confluenza di via Senese con via Sangallo ricongiungendosi alla pista appena realizzata.

I lavori hanno preso il via con le prime demolizioni a partire dall’area fra la rotonda di Campostaggia e la confluenza tra via del Ponte Nuovo e via Senese. In base all’avanzamento del cantiere saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta con restringimenti di carreggiata e eventuali sensi unici alternati. “Sono passati diversi anni da quando emerse nella comunità la necessità di un percorso protetto per raggiungere l’ospedale – dice Bussagli - Questa opera a lungo attesa oggi sta per diventare realtà. Nostro impegno sarà monitorare l’evoluzione dei lavori cercando di superare tempestivamente eventuali criticità”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa