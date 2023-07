Salario minimo, incontro Pd con Scotto a Empoli

Un incontro sulla proposta di legge unitaria delle opposizioni sul salario minimo.

L’iniziativa si terrà domani, giovedì 20 luglio, alle 18.30 presso la casa del popolo di Santa Maria (via Livornese, 48), ed è promossa dal Partito Democratico di Empoli.

Interverranno l’onorevole Arturo Scotto, capogruppo PD nella Commissione Lavoro, Lorenzo Cei, segretario del PD di Empoli, Clelia Li Vigni, responsabile Lavoro di Sinistra Italiana Toscana, Franco Pescali di Empoli in Azione, Gianluca Lacoppola, coordinatore CGIL Empolese Valdelsa e Triestina Maiolo, referente UIL Empolese Valdelsa.

"È giusto che in Italia si parli di salario minimo - spiega Cei-. Il lavoro è un diritto fondativo della Costituzione e condizione necessaria per una vita dignitosa, non un privilegio di pochi. Per questo siamo particolarmente felici di lanciare quest'iniziativa. Un'occasione condivisa per approfondire la proposta sul salario minimo, presentata dal Pd insieme alle altre forze di opposizione, che valorizza la contrattazione collettiva e contrasta il lavoro povero, garantendo un salario minimo sotto al quale non si può andare. E un momento per ribadire l'impegno del Partito Democratico di Empoli verso la costruzione di un progetto politico più ampio in vista delle amministrative.

Per questo ringrazio le forze politiche e le rappresentanze sindacali che hanno accettato il nostro invito. Fare politica vuol dire partire dai bisogni e dalle speranze delle persone ed è nostro dovere provare a unire tutte le forze per andare incontro a questi bisogni e speranze con proposte concrete e credibili".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa