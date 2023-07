Sesa: partnership tra Base Digitale Platform e Wacom per digitalizzazione banche e finanza

Base Digitale Platform, parte di Base Digitale Group e leader nell’erogazione di servizi e nella fornitura di sistemi informatici avanzati per il mondo Finance e Banking, ha stretto una collaborazione commerciale con Wacom, leader di mercato globale nei dispositivi di firma elettronica con scrittura a mano e raccolta dei dati biometrici, compilazione di moduli e documenti digitali. Le soluzioni Wacom includono pad e tavolette di firma, oltre a soluzioni su misura per un’ampia gamma di applicazioni di firma digitale, soluzioni indispensabili a raccogliere il grafo di firma in modo conforme alle richieste delle normative.