Si accende il mercato in entrata dell'Etrusca San Miniato: ecco Francesco Cravero

Dopo le dolorose partenze di giocatori che negli ultimi anni hanno infiammato gli spalti del Pala Crédit Agricole, l’Etrusca San Miniato ha attivato il proprio mercato in ingresso ed il primo innesto nel roster 2023/24 è quello di Francesco Cravero.

Dando seguito a quanto annunciato nelle scorse settimane, ovvero l’intenzione della Società di allestire una squadra giovane e piena di entusiasmo, capace di giocare una pallacanestro frizzante ma di livello, il CdA dell’Etrusca ha individuato in Francesco Cravero il profilo giusto da mettere a disposizione di Coach Martelloni.

Classe 2003, Francesco è un’ala grande di 200 cm per 99 kg ed arriva a San Miniato avendo già maturato due anni di esperienza in Serie B nelle fila dell’Olimpo Basket Alba. I suoi esordi a livello giovanile sono nell’Abet Bra, ma si fa presto notare dagli scout di Società blasonate e nel 2016 approda alla Reyer Venezia. Con i lagunari trascorre quattro anni, tra Under 15 ed Under 18 Eccellenza, partecipando a quattro finali nazionali, due tornei di Euroleague, nonché due Next Gen Cup. Nel 2020 passa ad Alba e si aggrega alla prima squadra in Serie B, avendo anche l’occasione di esordire contro Alessandria. Nella sua prima “vera” stagione con i langaroli nella terza categoria nazionale (2021/22) colleziona 29 presenze, stando in campo per oltre 12 minuti a partita e segnando anche canestri pesanti, come il buzzer beater della vittoria al Modigliani Forum contro la Pielle Livorno alla prima giornata. Nella scorsa stagione il suo minutaggio è più che raddoppiato, sfiorando i 25 minuti a partita, ed ha messo a segno 8 punti di media.

Queste le parole a caldo del neoarrivato in casa Etrusca “Per me è un piacere far parte di questo ambizioso progetto. Nelle passate stagioni sono sempre stato avversario di San Miniato e conosco bene l'etica del lavoro che è presente nella Società. Sono molto contento di questa opportunità e non vedo l'ora di mettermi a disposizione della squadra e di tutto lo staff.”

L’ingaggio di Francesco Cravero, oltre a confermare le volontà espresse dal CdA nelle scorse settimane, ribadisce la caratura “nazionale” dell’Etrusca che, se da un lato ha come obiettivo la crescita e la valorizzazione dei giovani del proprio vivaio, dall’altro mantiene alta l’attenzione sul tutto il territorio nazionale verso quei giovani prospetti adatti ad incastonarsi nel proprio progetto.