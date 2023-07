Sociale, partite le comunicazioni ufficiali ai destinatari della nuova card 'Dedicata a te'

Stanno partendo in questi giorni dal Comune di Pisa le lettere raccomandate destinate ai futuri beneficiari della nuova carta acquisti solidale, “Dedicata a te”, voluta dal Governo per l’acquisito di beni alimentari di prima necessità. Nella lettera sono descritte le modalità per ritirarla e il codice identificativo della stessa. Sarà poi sufficiente recarsi in qualsiasi ufficio postale presentando il codice identificativo, un documento di identità e il codice fiscale e/o la tessera sanitaria. Nel Comune di Pisa saranno 980 le carte assegnate, consistenti in un importo, una tantum, di 382,50 euro, ad altrettanti nuclei familiari composti da almeno tre componenti, residenti nel Comune e con ISEE inferiore a 15mila euro. La nuova card non spetta ai nuclei che percepiscono reddito di cittadinanza o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà, sussidi di disoccupazione, cassa integrazione.

«Sono orgogliosa del lavoro svolto per rispettare i tempi prescritti e garantire la fruizione di questo servizio che può dare un effettivo e importante contributo nell’acquisto di beni di prima necessità alle tante famiglie pisane interessate - dice l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno -. Voglio ringraziare gli uffici del Comune di Pisa che sin da subito hanno provveduto ad adempiere a tutte le prescrizioni richieste, riuscendo a far partire nel termine indicato le comunicazioni ai beneficiati che entro la fine del mese saranno senz’altro informati».

Per avere la nuova carta non c’è bisogno di fare richiesta. Gli aventi diritto sono stati individuati da Inps e successivamente verificati dai Comuni tramite controlli anagrafici. Tra il primo agosto e il 31 dicembre saranno spendibili i 382,50 euro della Social card. A questi, ci sarà la possibilità di sommare gli sconti del 15% applicati dalla distribuzione per questa iniziativa, cumulabili agli sconti già previsti sui singoli prodotti. Il primo acquisto deve essere fatto entro il 15 settembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa