Successo per la serata di ViaMaestra Centro Commerciale Naturale

Si è svolta, ieri sera, la serata di beneficenza organizzata da ViaMaestra Centro Commerciale Naturale. Alle 20 un cocktail di benvenuto ha accolto gli ospiti nella cornice di Piazza Matteotti, conosciuta dai poggibonsesi come Piazza Nova, allestita per l'occasione in stile boho, d'ispirazione newyorkese. Alle 21 circa, i duecentosettanta partecipanti si sono seduti ai tavoli allestiti in Via Maestra, in un centro città che è cuore pulsante del commercio e della vita di Poggibonsi. “Questa cena ha rappresentato un momento di grande condivisione, che ci ha reso profondamente orgogliosi” dichiara la presidente di Via Maestra Centro Commerciale Naturale, Laura Martelli che prosegue “che ci ha dato modo di concretizzare , attraverso la raccolta fondi, un progetto riguardante il reparto di oncologia dell'ospedale di Campostaggia”.

Durante la serata sono stati espressi ringraziamenti verso l'Amministrazione Comunale, presente con il Sindaco David Bussagli e con parte della giunta, a Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità anch'egli presente, e agli Amici di Poggibonsi, associazione capofila della raccolta fondi.

“E' stato un lavoro corale, in cui il Consiglio Direttivo di Via Maestra si è adoperato per la riuscita della serata. Un grazie che si estende alle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, sostegno importante alle iniziative del centro” conclude la presidente che sottolinea anche il ruolo fondamentale di alcune attività locali, come Italia Spurghi, Autocarrozzeria Senesi e Fratres Poggibonsi.

Via Maestra vi da appuntamento a dopo le vacanze estive con il tradizionale mercatino dei negozi del centro Sbaraccando, 7-8-9-10 settembre.