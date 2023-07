TEDxEmpoli diventa al femminile: edizione Women con tre giovani al timone

TEDx torna a Empoli nel 2023 e lo fa in una veste nuova, sia ai vertici dell’organizzazione sia in termini di format. Con un passaggio di testimone, condiviso e simbolico, gli organizzatori delle passate edizioni di TEDxEmpoli si apprestano a lavorare dietro le quinte e a lasciare il timone a tre ragazze, già affiatate volontarie dell’ultima edizione TEDx.

Cecilia, Giulia e Irene, empolesi di nascita o adozione, hanno raccolto il testimone di due gradi successi come “Senz’Ego” nel 2019 e “Schemi” nel 2021, certe di poter offrire al pubblico gli stessi contenuti di valore e lo stesso, stimolante, scambio di idee.

Hanno deciso di farlo, però, puntando a una versione diversa rispetto a quelle del passato, più di nicchia e legata al mondo femminile: per la prima volta, la nostra città ospiterà il TEDxEmpoli Women. Con le stesse tematiche e gli stessi ideali, l’evento vuole ispirare riflessioni su alcune delle tematiche più scomode e intricate, valorizzando il contributo femminile: un’opportunità per ampliare i propri orizzonti per tutta la comunità.

Credendo fortemente nello spirito TEDx e del concetto “ideas worth spreading”, sabato 21 ottobre Empoli tornerà a essere luogo di incontri e di nuove ispirazioni grazie agli speaker di fama nazionale, che condivideranno pensieri su tecnologia, arte, business, intrattenimento, integrazione, uguaglianza, ecc. “NON HO PAROLE” è il tema di questa edizione. L’importanza

delle parole, parole dette, taciute, ignorate, nascoste, ma anche l’importanza del silenzio e della comunicazione, quella fatta con le parole consapevoli.

“Siamo elettrizzate ed emozionate per la fiducia che Matteo Cipollini e tutti i ragazzi di A.P.S. Millennium ci hanno rivolto”, commenta Cecilia Torchia, “non vediamo l’ora di poter condividere con tutti il lavoro che da mesi stiamo portando avanti quotidianamente” continua Giulia Farsetti e “siamo felici dei nomi che abbiamo coinvolto e che porteremo a Empoli”, conclude Irene Becherotti.

“Non essere più coinvolto in prima persona nella realizzazione di un TEDx è spiazzante”, confida Matteo Cipollini, “ma per evolvere a volte è necessario fare un piccolo passo indietro per far sviluppare nuove idee e nuove dinamiche, ed è quello che le ragazze stanno portando avanti con impegno e passione”.

Fonte: Ufficio stampa