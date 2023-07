Truffa dell'acqua inquinata a Montelupo Fiorentino, falsi tecnici derubano anziani: segnalati due casi

Truffa dell'acqua inquinata a Montelupo Fiorentino. L'allarme arriva dal sindaco della città, Paolo Masetti, attraverso un post sui suoi profili social. Sarebbero già due i casi segnalati in questi giorni.

"Falsi tecnici di Acque suonano alle abitazioni di persone, in prevalenza anziane, dicendo di essere incaricati ad effettuare controlli perché l’acqua è avvelenata. Dopo che sono entrati in casa ne approfittano per rubare oro e preziosi", questo il messaggio del sindaco.

L’invito è quello di non far entrare nesuno nella propria abitazione e contattare il gestore