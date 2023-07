"Un bravo pescatore tiene d'occhio la corrente", torna nell'Empolese la campagna Fipsas e Enel

Nell'ambito di una rinnovata collaborazione tra FIPSAS ed E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, riparte sul territorio empolese la campagna informativa “Un bravo pescatore tiene d’occhio la corrente”, ovvero le 5 regole per pescare in sicurezza in prossimità delle linee elettriche. La pesca sportiva è un’attività distensiva che ricarica dallo stress e le vacanze diventano l’occasione per trascorrere una giornata rilassante in riva ad un fiume o ad un lago. Ma come ogni sport, anche la pesca dev’essere praticata seguendo alcune semplici ma fondamentali regole di sicurezza, soprattutto se si pesca nelle vicinanze di linee elettriche e utilizzando canne al carbonio, conduttore di elettricità.

Ecco i 5 consigli che FIPSAS e E-distribuzione rivolgono ai pescatori in un’area di pesca:

Esaminare attentamente la zona prima di montare la canna, accertando l’eventuale presenza di linee elettriche;

considerare sempre le installazioni elettriche in tensione;

non posizionarsi con la canna da pesca sotto le linee elettriche ma mantenere, anche lateralmente, una distanza di sicurezza dalla linea di almeno 30 metri (circa 50 passi);

smontare sempre la canna da pesca durante gli spostamenti da un luogo all’altro;

essere particolarmente prudenti in caso di pioggia, nebbia e di scarsa visibilità.

Le canne da pesca realizzate in fibra di carbonio uniscono un’eccellente resistenza a una straordinaria leggerezza, il che consente di costruire canne di lunghezza anche doppia rispetto a quelle in fibra di vetro. Bisogna tuttavia sempre tenere presente che il cimino potrebbe avvicinarsi troppo e, anche se non arriva a toccare i fili elettrici, la particolare conduttività della fibra di carbonio può attirare la corrente che scorre nella rete con gravi conseguenze per il pescatore. Un po’ di prudenza e queste semplici precauzioni possono evitare incidenti, permettendo di pescare in sicurezza.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile qui.

Fonte: Enel Italia - Ufficio stampa