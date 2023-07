“Il Castello nel Cielo”, uno dei capolavori di Hayao Miyazaki, sarà il film al centro del prossimo “Movie Talk dal vivo”, il format di The Space Cinema che finalmente arriva anche a Firenze. Protagonisti il famoso fumettista Zerocalcare e il giornalista Giorgio Viaro. L’appuntamento è per sabato 29 luglio presso il The Space Cinema di Firenze-Novoli, in occasione della proiezione delle ore 20.

La speciale iniziativa, spin off del podcast “Lost in The Space”, è dedicata agli amanti delle grandi storie ed è ideata dal circuito per ripensare l’esperienza in sala, instaurando una nuova forma di dialogo con gli spettatori. Invece di fermarsi fuori dal cinema a parlare del film con gli amici, si resta in sala e se ne parla tutti insieme. Giorgio Viaro e Zerocalcare saranno presenti in sala, quindi, per guardare e commentare con il pubblico una delle favole che meglio rappresentano la poetica del maestro giapponese.

“Il castello nel cielo” fa parte della rassegna “Un Mondo Di Sogni Animati” - dedicata al premio Oscar per “La città incantata” e al suo Studio Ghibli - ed è promossa dalla casa di distribuzione Lucky Red. La pellicola d’animazione sarà proiettata fino al 2 agosto nei multisala The Space di tutta Italia e racconta la storia di Sheeta, che per sfuggire ai pirati dell’aria e alla vecchia Ma Dola, che vorrebbe impossessarsi della misteriosa pietra che la ragazza porta al collo, incontrerà il minatore Pazu. Il giovane si prenderà cura di lei, ma si renderà presto conto che Sheeta custodisce dei segreti legati alla misteriosa città nel cielo Laputa.

Le prevendite sono aperte ed è possibile assicurarsi il proprio posto in sala per il “Movie Talk dal vivo” con Zerocalcare e Giorgio Viaro presso il The Space Cinema di Firenze - Novoli, visitando la sezione dedicata al link: https://www.thespacecinema.it/film/il-castello-nel-cielo.