Consulta Centro città Stazione, assemblea pubblica a Pontedera

La Consulta Centro città Stazione ha indetto per il giorno 24 luglio prossimo un’assemblea pubblica. Sarà un confronto con i cittadini del centro città, a cui ci rivolgeremo per un bilancio dell’attività della Consulta e per un ascolto delle problematiche del quartiere. L’assemblea vedrà la presenza del Sindaco Matteo Franconi e di alcuni esponenti della Giunta Comunale. Sarà l’occasione per poter ascoltare i progetti dell’Amministrazione su questo quadrante della città, con un’anticipazione sul prossimo piano operativo comunale, un’illustrazione dei prossimi lavori e dei programmi per gli interventi manutentivi. I cittadini potranno interagire direttamente e porre all’attenzione del Sindaco problematiche, proposte, segnalazioni. L’Assemblea si colloca nell’ambito dell’attività istituzionale della Consulta e sarà replicata, in settembre, nella zona Stazione per un analogo momento di confronto coi cittadini. Il dibattito si terrà presso i giardini di Villa Crastan in via della Stazione Vecchia a partire dalle 21,15. La Consulta auspica la massima partecipazione degli abitanti del quartiere, nello spirito di partecipazione democratica e di sussidiarietà orizzontale che la anima