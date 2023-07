Deve scontare 5 anni, trovato nel Cuoio: arrestato

I carabinieri di San Miniato hanno eseguito un arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze. La persona arrestata, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovrà scontare 5 anni e 24 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi in provincia, nel 2020. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.