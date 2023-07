Discarica abusiva alla periferia di Empoli, una denuncia

I carabinieri forestali e la municipale sono arrivati in via di Bucarello a Empoli e hanno trovato una discarica a cielo aperto. Erano presenti rifiuti costituiti da imballaggi in cartone con all’interno polistirolo e imballi di plastica, sacchi neri pieni di materiale isolante utilizzato per la coibentazione, frammisti a rifiuti urbani e bancali di legno, vari elettrodomestici fuori uso, pneumatici fuori uso, tavolame in legno, materassi usati, sedie in plastica e legno, specchi, pezzi di cartongesso, frigoriferi, mobilia varia e veicoli fuori uso.

Le indagini dei militari hanno portato a individuare su alcuni imballaggi il destinatario, titolare di un'associazione sportiva. Condotto sul posto, anche l'uomo ha riconosciuto le confezioni. Come affermano i carabinieri "il titolare titolare aveva fatto prelevare tali imballaggi ad un soggetto non conosciuto che si era offerto di raccoglierli per lo smaltimento, dietro pagamento, senza accertarsi che lo stesso fosse autorizzato alla raccolta e trasporto di tali rifiuti".

Per questo motivo il titolare è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Il cumulo dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro penale probatorio.





