Emergenze Fi-Pi-Li e non solo, un Piano operativo dalla Prefettura

Il Comitato Operativo Viabilità coordinato dalla Prefettura di Firenze, con la partecipazione di Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana, Autostrade, Anas, COPS, Polizie Municipali, ASL 118, ha approvato il Piano Operativo da utilizzare per la corrente stagione estiva al fine di pianificare gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni emergenziali connesse alla viabilità, nonché assicurare il soccorso e l’assistenza in caso di sinistri, eventi calamitosi, climatici e congestione del traffico veicolare nelle arterie stradali del territorio metropolitano fiorentino della A1, della S.G.C FI-PI-LI e dell’Autopalio Firenze-Siena .

Fonte: Prefettura di Firenze